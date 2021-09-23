Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в метро в 2010 году

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

По данным следствия, обвиняемый выполнял роль связного банды. Нуров на личном автомобиле перевозил ее членов на встречи, где они планировали организовать взрывы в метрополитене Москвы, а также скрывал от правоохранительных органов участников терактов.

В ведомстве отметили, что Нуров полностью признал свою вину.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о террористических актах в Москве в 2010 году.