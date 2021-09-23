Жителю Мурманска чаепитие с соседкой обошлось в 18 тысяч рублей

Пенсионер из Мурманска обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли 18 тыс. рублей во время чаепития с соседкой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Соседка по лестничной площадке накануне зашла в гости к пожилому мужчине 1962 года рождения. Пока он ушел на кухню заваривать чай, она украла у него деньги. Как пояснили в полиции, женщина разблокировала оставленный пожилым мужчиной телефон и через мобильный банк перевела на свой счет его деньги.

«После ее ухода мужчина обнаружил, что с его банковской карты похищены денежные средства. Похищенными деньгами злоумышленница распорядиться не успела, так как была задержана сотрудниками полиции», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «кража». Пока с подследственной взяли подписку о невыезде, максимальное наказание, которое ей может грозить за подобное преступление, – лишение свободы на срок до шести лет.