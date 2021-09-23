Ученые рассказали, кому вредно принимать парацетамол

Международная группа ученых выяснила, что прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода и повысить риск развития нарушений. Результаты исследования опубликованы на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.

Ученые провели анализ ранее проведенных исследований в области эпидемиологии и результатов научных экспериментов над животными и клетками. Так они пришли к выводу, что препарат может помешать плоду формироваться, а также спровоцировать нарушения репродуктивной и урогенитальной системы, неврологического развития.

Специалисты призвали беременных провести консультацию с врачом перед употреблением парацетамола, а в случае назначения препарата – пить его как можно меньше и в течение короткого периода времени.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что парацетамол является самым безопасным препаратом для борьбы с болью.

По его словам, люди в качестве обезболивающих чаще всего принимают нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и другие. Но для большинства они противопоказаны.