В Москве резко увеличилось число случаев заражения COVID-19

В Москве выявили 3 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число инфицированных за сутки впервые с 31 июля.

Днем ранее сообщалось о 1 991 заболевшем.

По данным столичного опершаба, за прошедший день были госпитализированы 774 пациента, скончались 54. К аппаратам ИВЛ подключены 303 человека. Также в городе выздоровел еще 1 331 пациент.

Всего инфекция подтвердилась у 1 611 611 жителей Москвы, вылечились 1 478 681, умерли 28 551.

В целом по России за сутки выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели еще 16 567 человек, скончались 820, что является повторением рекорда по числу погибших от COVID-19 за сутки. Ранее столько же человек умерло за день 26 августа.