Замглавы «Меджлиса»* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму

Адвокат Николай Полозов заявил, что одному из руководителей организации «Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Нариману Джелялову предъявили новое обвинение по делу о диверсии в Крыму.

«Теперь по версии следствия ФСБ он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы по п. «а», ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы. И по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы — от 10 до 15 лет лишения свободы», — написал Полозов на странице в Facebook.

Адвокат добавил, что Джелялов свою вину в совершении преступлений не признает, давать показания на дополнительном допросе он отказался.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

6 сентября суд арестовал Джелялова и еще двух подозреваемых по делу диверсии. 12 сентября Джелялову ужесточили обвинения.