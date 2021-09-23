Новосибирец заснял в небе «Глаз Саурона»

В небе над Нарымским сквером Новосибирска 22 сентября возникло необычное оптическое явление. Как пишет НГС, местный житель запечатлел на фото эту аномалию.

Вертикальная светящаяся полоса напоминала выпуклую линзу. Один из комментаторов социальной сети «ВКонтакте», куда выложили фото, отметил, что «это настоящий «глаз Саурона».

Объяснил живописный эффект специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин. По его мнению, такое явление могло быть вызвано лазером из цирка, расположенного неподалеку от сквера. Оно не относится к природным.

Ранее астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры. Американским исследователям удалось получить интересные и красивые снимки огромных концентрических колец вокруг черной дыры. Это эхо от рентгеновских вспышек позволяет изучить состав и плотность пылевых облаков, окружающих этот объект.