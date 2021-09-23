«Ъ»: в России приостановили выпуск одной из вакцин от коронавируса

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев, а разработчик препарата, центр Чумакова, закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины, сообщает »Коммерсантъ». Уточняется, что новые партии вакцины не вводились в обращение с 28 августа по 22 сентября.

Как пояснил изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, так как имеющиеся мощности не позволяют центру производить большой объем сырья для вакцины.

По словам другого собеседника издания, при оптимистичном раскладе процесс модернизации займет два месяца. Он так же отметил, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям.

Как отмечает «Ъ», вакцина от коронавируса «КовиВак» пользуется ажиотажным спросом среди россиян. Однако, по мнению экспертов «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» еще долго не станут массовыми. По этой причине до 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Ранее стало известно, что в России начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.