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Daily Mail: антитела к COVID-19 передаются от привитой матери новорожденному

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Беременные женщины, которые вакцинировались против COVID-19, передают своим детям антитела, когда те еще находятся в утробе матери, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых Нью-Йоркского университета.

В исследованиях участвовали 36 младенцев, рожденных матерями, которые привились вакцинами Pfizer или Moderna. У всех были выявлены антитела к COVID-19. По данным ученых, у женщин во второй половине беременности фиксируется самый высокий уровень антител в крови пуповины.

Как отмечают эксперты, это доказывает, что вакцины обладают способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка.

Теперь ученые проверяют полученные данные на большей группе детей, а также наблюдают за тем, как долго сохраняется иммунитет у младенцев.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что вакцинация от COVID-19 может проводиться только в третьем триместре беременности.

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Коронавирус 2019-nCoV
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