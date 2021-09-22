Глава СК наградил полицейского, обезвредившего стрелка в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил сотрудника ДПС, обезвредившего напавшего на вуз в Перми молодого человека. Об этом сообщила Официальный представитель СК России Светлана Петренко, говорится на сайте ведомства.

«Председатель СК России вручил знак отличия «За службу закону» инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми Константину Михайловичу Калинину, который обезвредил стрелявшего», — сказала представитель СК РФ.

До этого мужчину наградили «Орденом Мужества».

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов в Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43.

В среду Бастрыкин посетил Пермскую краевую клиническую больницу, где в настоящее время пострадавшие проходят лечение. Он спросил у пострадавших мнения о причинах произошедшей трагедии и обсудил с ними возможные превентивные меры для предотвращения подобного в будущем. В ходе беседы председатель СК России отметил, что ведомство при необходимости окажет требуемую помощь в оперативном решении вопросов реабилитации.