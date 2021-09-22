Мать Протасевича рассказала, как происходит общение с сыном

Мать Романа Протасевича, основателя Telegram-канал NEXTA, задержанного в Минске в мае, рассказала, как общается с сыном. Об этом Наталья Протасевич рассказала в беседе с изданием «Наша Нива».

Она уточнила, что общение с сыном происходит «где-то раз в два дня», они обсуждают общие бытовые вопросы, на некоторые вопросы ему отвечать нельзя.

По словам женщины, родственникам не разрешают видеться с Протасевичем, он не выходит на улицу, а вещи, о которых он просит, передают через «определенных людей в определенном месте». Где конкретно содержится Протасевич, его родным неизвестно, однако он говорил, что находится под домашним арестом со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним.

Наталья Протасевич подчеркнула, что ее сын не предатель, а «если бы был таким, или трусом, то не участвовал бы во всем этом и не занимался бы тем, чем занимался».

По информации издания, следственные действия с Протасевичем последние два месяца не ведутся.

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая по требованию белорусских властей в Минске после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Инцидент вызвал международный скандал. Власти Белоруссии назвали инцидент провокацией Европы.

Ранее в МИД РФ сообщили, что рассчитывают на освобождение Сапеги.