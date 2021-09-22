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Власти Москвы заявили о росте заболеваемости коронавирусом в городе

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в течение нескольких дней в городе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», — заявила она.

По словам Раковой, по сравнению с прошлой неделей рост новых случаев COVID-19 составил 24%. При этом госпитализации выросли на 15%.

Заммэра объяснила, что прирост новых случаев коронавируса можно объяснить осенним сезоном, который характеризуется подъемом заболеваемости ОРВИ. Также дело в возросшем числе контактов в связи с массовым возвращением москвичей из отпусков и с дач, уточнила она.

За последние сутки в Москве был подтвержден 1 991 случай COVID-19.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 2,9 млрд рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогая больным COVID-19 сами заразились коронавирусом.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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