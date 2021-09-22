Врач рассказал о «секретном оружии» иммунитета

Врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, что поможет иммунитету осенью бороться с вирусными заболеваниями. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, самым надежным способом защитить иммунную систему является прививка от гриппа и коронавируса.

«Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена», – сказал Кузьменко.

Другим средством профилактики заболеваний врач назвал прогулки, отметив, что человек должен проходить не менее 5 тыс. шагов в день.

Вспомогательным, но действенным эффектом для сопротивляемости инфекциям, по словам Кузьменко, обладают чай с медом, лимоном и имбирем и фрукты с высоким содержанием витамина С.

Также важно избегать близких контактов с другими людьми, особенно с теми, у кого уже есть признаки заболевания, и соблюдать правила гигиены, подчеркнул специалист.

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