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Верховный суд призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за тяжелой финансовой ситуации, говорится в сообщении Российского агентства правовой и судебной информации.

Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, осужденному за контрабанду сигарет в крупном размере из Украины. Суд назначил ему три года заключения в колонии общего режима.

Защита обвиняемого сочла приговор слишком строгим, напомнив, что контрабанда является преступлением в сфере экономической деятельности с отсутствием причинения вреда, а факт контрабанды не был многократным.

По информации адвоката, в материалах дела содержатся сведения о наличии тяжелых заболеваний у малолетних детей осужденного и его престарелых родителей, которые также находятся на его иждивении. Кроме того, уточняется, что мужчина потерял работу и не смог найти новую. Он также раскаялся в содеянном, сообщив, что пошел на преступление из-за материальных трудностей.

Между тем суд решил, что условное отбытие наказания не будет соответствовать степени общественной опасности содеянного и будет недостаточным для исправления и перевоспитания осужденного, он также не дал оценку влиянию назначенного наказания на условия жизни его семьи.

По словам осужденного, знакомый, зная о тяжелом материальном положении мужчины, предложил ему за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины, на что тот пошел, полагая, что, если факт преступления вскроется, ему будет грозить наказание лишь за хозяйственную деятельность у границы.

В результате судебная коллегия ВС постановила изменить приговор Донецкого городского суда Ростовской области и основное наказание осужденному заменить на условный срок.

Ранее Верховный суд разрешил переписку между осужденными, находящимися в разных камерах в одной колонии.

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