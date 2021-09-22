В России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 19 706 случаяев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 19 179 случаев.

Отмечается, что у 8,4% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 817 человек, при этом вылечились 16 102 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (1991), Санкт-Петербург (1521), Московская область (986). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (16), Магаданская области (15) и Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 333 557 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 200 625 человек, выздоровели 6 542 213 человек.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 2,9 млрд рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогая больным COVID-19 сами заразились коронавирусом.