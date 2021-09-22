В МВД рассказали о тренировочном задержании мужчины с оружием в школе в Туринске

Сведения о проникновении вооруженного мужчины в школу в Туринске Свердловской области не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

По его словам, сотрудники ведомства устроили плановую проверку образовательного учреждения в Туринске.

«Ничего криминального в городе не происходит. В муниципальном образовании, о котором идет речь, и служебных помещениях школы местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку...», — пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД.

Он добавил, что проверка уже окончена и школа продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в пермском вузе находится в крайне тяжелом состоянии. Согласно последним данным, число пострадавших при нападении на университет в Перми увеличилось до 43.