Telegraph раскрыла планы ученых из Уханя заразить летучих мышей коронавирусом в 2018 году

Издание Telegraph сообщает, что ученые из китайского Уханя еще в 2018 намеривались заразить SARS-CoV-2 живущих в пещерах летучих мышей.

Отмечается, что специалисты якобы просили выделить на этот проект $14 млн, но получили отказ, так как это «могло подвергнуть риску местных жителей».

Согласно документам, на которые ссылается издание, ученые рассчитывали внедрить через кожу животных наночастицы, в составе которых были новые химерные спайковые белки коронавирусов. Также были планы по созданию химерных вирусов, генетически модифицированных для более легкого заражения людей.

Кроме того сообщается, что ученые из Уханя хотели применить изменения в коронавирусах летучих мышей для более легкой передачи вируса в клетки человека.

Ранее сообщалось, что китайский перебежчик рассказал о происхождении коронавируса в Ухане. По словам, правозащитника из Китая Вэй Цзиньшэна, ныне проживающего в США, он предупреждал американские спецслужбы о коронавирусе в Ухане за несколько недель до официального подтверждения Китаем информации о вспышке заболевания.