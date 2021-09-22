В России предложили ежеквартально проверять студентов, владеющих оружием

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов после того, как студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, предложил ввести ежеквартальный психологический мониторинг студентов высших и средне-специальных учебных заведений, которые владеют оружием. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на соответствующее письмо, направленное главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По мнению Курдесова, в силу своего возраста учащиеся испытывают множество психологических нагрузок, связанных с взрослением. Однако не все молодые люди способны самостоятельно с ними справиться и регулировать свое эмоциональное состояние. Если такой человек будет владеть оружием, существует риск возникновения новых трагедий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе», — написал Курдесов в своем обращении к главе МВД.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате, шесть человек погибли, еще 43 получили травмы.