В Хабаровске 19-летняя девушка убила соседку в реабилитационном центре

В Хабаровске завершено расследование дела в отношении девушки, 2002 года рождения, обвиняемой в убийстве соседки в реабилитационном центре для алкоголиков и наркозависимых. Об этом сообщается на сайте краевого управления СК.

По данным следствия, в июле этого года клиентка реабилитационного центра нанесла другой не менее шести ударов кухонным ножом в грудь и бедро, что привело к смерти потерпевшей.

«Вину в совершении преступления девушка признала, пояснила, что испытывала вспышки агрессии, обусловленные воздержанием от употребления алкоголя и наркотиков, а кроме того с соседкой по комнатам у нее сложились неприязненные отношения», — сообщили в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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