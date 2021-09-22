Внучка украла у бабушки последние деньги, за это ей грозит лишение свободы на пять лет

Молодая женщина украла последние деньги у своей бабушки из Тверской области. У 80-летней жительницы Западной Двины пропали 60 тыс. рублей, с заявлением о краже она обратилась в полицию. Об инциденте стало известно из информации издания «ТОП Тверь».

Сотрудникам управления МВД по региону пожилая женщина рассказала, что деньги у нее пропали непонятным образом.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, обследовали её квартиру на предмет улик, изъяли следы рук. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении противоправного деяния. Ею оказалась 33-летняя внучка заявительницы», — сообщили в пресс-службе тверского УМВД.

Выяснилось, что девушка эпизодически помогала своей бабушке по дому, а недавно обнаружила на кухне, в столе, указанную потерпевшей пенсионеркой сумму денег и забрала их себе. Потратить находку девушка не успела.

«Фигурантка дала признательные показания. Похищенное изъято и скоро будет возвращено владельцу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ «Кража». Максимальным наказанием для виновной может стать лишение свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции еще ведут следствие.

Ранее житель тверской области получил оправдательный приговор за тройное убийство и вышел на свободу после года, проведенного в СИЗО.