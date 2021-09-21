Полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники людей в автобусе в Германии

Немецкие полицейские задержали пассажира, взявшего в заложники двух водителей автобусов на трассе А9 в Германии. Об этом сообщает портал Focus Online.

В районе 21.30 по местному времени экстренные ведомства приступили к переговорам с человеком, захватившим заложников. При этом, по информации СМИ, прогремели три взрыва.

В скором времени сотрудники правопорядка задержали человека, державшего водителей в заложниках. Пострадавших не было.

В настоящий момент неизвестно, был ли вооружен мужчина. Предполагалось, что этот автобус прибыл из-за границы и должен был поехать в Мюнхен.

При захвате заложников оперативные службы временно ограничили движение по магистрали А9 в обоих направлениях.

Все остальные пассажиры автобуса смогли покинуть его, оказавшись на боковой полосе дороги.