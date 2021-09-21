Старейший профессор факультета психологии МГУ скончалась на 103-м году жизни

Ушла из жизни старейший профессор факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Зоя Решетова. Об этом сообщается на сайте факультета университета.

«Решетова Зоя Алексеевна являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки, удостоена премии президента России в 1998 году, продолжала вести консультационную работу до настоящего времени», — заявили представители факультета.

В 2020-м году Решетова была удостоена государственной награды России — Ордена Почета. На ее счету много других почетных наград, в том числе медаль «В память 850-летия Москвы».

Профессор была участником Великой Отечественной войны, в составе второй Гвардейской армии и прошла боевой путь от первого до последнего дня войны. Общее число опубликованных работ Решетовой свыше 100.

«Сотрудники, студенты и аспиранты факультета психологии МГУ глубоко скорбят вместе с родными и близкими Зои Алексеевны», — добавили в университете.

Дата прощания и место похорон профессора факультета психологии МГУ сейчас не уточняется.

16 декабря ей бы исполнилось 103 года.