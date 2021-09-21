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Суд оправдал россиянина, убившего трёх человек, защищая свою семью

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Александр Зобенков, получивший оправдательный приговор за тройное убийство, выложил в сеть видео, на котором благодарит за поддержку семью и жителей ближайших поселков. Об этом сообщили на региональном портале «ТОП Тверь».

Решение тверского суда в пользу 31-летнего жителя села Михайловское Калининского района было вынесено 20 сентября. Его судили по статье об убийстве двух и более лиц. Обвиняемым мужчина стал после того, как, защищая свою семью и друга, превысил меры самозащиты.

Оправданный за тройное убийство Александр Зобенков обратился с видеоблагодарностью к односельчанам и множеству людей, которые следили за развитием событий.

«Я всегда знал, что в нашем сельском поселении живут отзывчивые, добрые люди. Столкнувшись с этой трагедией, я в этом убедился. От себя и своей семьи хотел бы вам сказать огромное спасибо за то, что остались неравнодушными в такой сложной ситуации и всячески оказывали поддержку, верили до последнего, что справедливость и правосудие существуют в жизни», — поделился мнением Александр Зобенков.

Ранее следователи установили, что 2 мая 2020 года Александр Зобенков на участке своего дома убил троих мужчин.

Причиной конфликта стал странный поступок соседки. В тот день мужчина был дома с семьей и гостями. Их соседка, Светлана Федяева, вывела пасти коз: их напугала собака Зобенковых, после чего женщина позвонила родственникам и попросила их приехать, чтобы разобраться с ничего не подозревающим владельцем животного.

Сын Федяевой приехал с тремя друзьями и беременной сожительницей из Подмосковья.

«Трое мужчин: Василий Петров, Мирослав Ордынский и Гаджи Турачмагомедов, вооружившись черенком от лопаты, зашли на территорию двора Александра Зобенкова. Произошла драка. Александр Зобенков схватил нож и нанёс ранения всем троим. Ордынский умер на месте, Петров и Турачмагометов добежали до машины и там скончались от ран», — сообщал портал tvernews.ru.

Как писали в местном издании, мужчина был убеждён, что их всех убьют, и в шоке от происходящего схватился за нож.

В суде Зобенков заявил, что защищал свою жену и маленькую дочь, а также друга, которого чуть не забили насмерть тем самым черенком лопаты. К тому же потасовка происходила на глазах у женщин и детей, мужчина хотел их защитить, не понимая, чего ожидать от внезапных налетчиков.

Следствие по делу длилось больше года, все это время мужчина провел за решеткой. Его жена Марина Зобенкова в одиночку все это время заботилась о дочери. На одном из заседаний суда, в декабре 2020 года, прокурор избрать мерой наказания для мужчины срок лишения свободы на 18 лет.

Вчера Александра Зобенкова освободили от заключения, но юридическое решение ещё не вступило в законную силу.

Пока длилось следствие, за судьбой семьянина наблюдали тысячи жителей Тверской области. В соцсетях они выразили восхищение решением судьи, а мужчине его жене пожелали счастья и сохранения крепкой семьи после пережитого.

«Ребята, это невероятная реакция от вас по истории с оправданием и освобождением Александра Зобенкова. Это просто гигантская волна единодушной радости. Ни в каких других пабликах такого нет! Все это распечатать бы и передать судье и прокурору, честное слово.» — написали в группе «Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово» в соцсети «ВКонтакте».

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