Глава «Союза пенсионеров России» назвал нелепой идею сформировать капитал до пенсии

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что россияне должны в течение жизни формировать капитал, с которым они будут выходить на пенсию. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что сожалеет о «неудачной формулировке» Швецова и пояснила, что обеспечение достойной пенсии для граждан является одним из приоритетов государства.

Член Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что идея Швецова звучит оскорбительно, так как большинство граждан выходят на пенсию, не имея «серьезных накоплений».

«Сейчас данная идея звучит несколько издевательски по отношению ко многим пенсионерам, живущим и тем, кто пытается получить пенсию. При нынешних заработных платах накопить себе капитал очень сложно. Лучше бы ему спуститься с небес на землю и посмотреть, как живут люди, на что живут, как они ищут работу. Я думаю, что какая-то часть людей может воспользоваться этими рекомендациями. Но при статистике, что около 15-20 млн людей живут бедно, для абсолютного большинства данная идея звучит даже нелепо и оскорбительно. Серьезных накоплений у людей не так много», — рассказал он.

Ранее первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что пенсионерам помогать довольно поздно, при этом необходимо стимулировать россиян создавать «пенсионный проект», чтобы к моменту выхода на пенсию они могли полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал.