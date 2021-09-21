МИД России назвал решение ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть Литвиненко ошибочным

Министерство иностранных дел России считает ошибочным решение Европейского суда по правам человека о том, что Россия является ответственной за гибель бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Решением об «ответственности» России за смерть Литвиненко ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии», — сказала дипломат на брифинге.

Она подчеркнула, что Москва недоумевает из-за непоследовательности европейского суда по делу экс-сотрудника ФСБ, считает недопустимым подходы суда к идентичным ситуациям.

Ранее, 21 сентября, ЕСПЧ назвал Россию ответственной за гибель бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Такое решение суд вынес после рассмотрения жалобы вдовы Литвиненко Марины. В ЕСПЧ пришли к выводу, что Россия не провела эффективного расследования в связи с гибелью экс-сотрудника ФСБ и не привлекла к ответственности лиц, которых британские следователи считают причастным к его смерти.

В Кремле, комментируя данное решение, заявили, что вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или техническими возможностями обладать информацией относительно того, кто причастен к смерти Литвиненко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».