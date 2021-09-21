В РПЦ назвали иск новосибирца Люцифера злоупотреблением правом

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал судебный иск жителя Новосибирска Люцифера Кончакова-Багратиона к Русской православной церкви за приравнивание его имени к дьяволу в религиозных текстах.

«Я считаю, что это совершенно прозрачная попытка привлечь к себе внимание, которая совершенно ничем для него не закончится. Мне кажется, что вся эта история — это злоупотребление правом на судебное разбирательство», — рассказал Кипшидзе.

Ранее Люцифер Кончаков-Багратион отметил, что ассоциация имени с дьяволом порочит его честь и достоинство, поэтому он требует моральную компенсацию в размере 666 рублей. Он пояснил, что сумма моральной компенсации символична, и дело не в деньгах, а в том, что число уже зарекомендовало себя негативным образом, и многие считают его дьявольским. Также СМИ сообщают, что раньше мужчину звали Алексей Южанин, однако летом 2021 года он получил паспорт с новым именем.