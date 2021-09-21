В Москве впервые загорелся электробус

В Москве загорелся электробус, инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома №157с4, сообщает дептранс в Telegram-канале.
«Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров», — говорится в публикации.
Уточняется, что ремонт транспорта будет произведен за счет поставщика. Также производитель будет участвовать в разборе причин.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в приборной панели водителя. При этом человеческий фактор тоже не исключается.
Мосгортранс проводит служебное расследование произошедшего, причины происшествия будут установлены специальной комиссией.
Ранее сообщалось, что автобус задымился на трассе в Подмосковье. Инцидент произошел на Минском шоссе рядом с ЖК «Одинцово-1».