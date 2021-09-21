Устроившему стрельбу в пермском университете проведут психиатрическую экспертизу

18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Отмечается, что студент пройдет экспертизу для того, чтобы определить его психическое состояние и понять, находился ли он во вменяемом состоянии в момент совершения преступления.

В настоящее время молодой человек находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В дальнейшем нападавшего задержали. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что большинство пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе идут на поправку.