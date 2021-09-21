Россиянам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2022 году

Эксперты рассказали, в каких месяцах выгоднее всего брать отпуск в 2022 году, передает РИА «Новости».

По словам старшего преподавателя кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяны Голубевой, самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 будут апрель и июнь.

«Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», — заявила она.

В свою очередь завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова сообщила, что зимой отпуск можно брать либо непосредственно до начала новогодних каникул, либо сразу после.

Ранее правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год, согласно которому новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Также выходным будет 31 декабря. Также выходные будут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.