107-летние японки признаны старейшими близнецами в мире

Две 107-летние сестры из Японии были признаны самыми старыми близнецами в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Коме Кодама и Умено Сумияма родились 5 ноября 1913 года на острове Седо в японской префектуре Кагава. В их семье воспитывались 13 детей. Сестры начали жить раздельно еще с юных лет.

Женщины пережили две мировых войны. Сестры виделись в основном только на похоронах и свадьбах членов своей семьи. Когда им было около 70 лет, они несколько раз путешествовали вместе, чтобы совершить буддийское паломничество.

В настоящее время они содержатся в разных домах престарелых. Кодаме и Сумияме уже вручили сертификаты, подтверждающие, что они старейшие из ныне живущих однояйцевых близнецов-женщин и самые взрослые однояйцевые близнецы в истории.