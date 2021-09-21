Сентябрь 2021 года может стать самым холодным с начала века

Синоптики не исключают , что сентябрь 2021 года станет самым холодным в XXI веке в европейской части России. Об том сообщает газета «Известия».

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, рекордно низкие температуры в сентябре 2021 год связаны с «очень сильным» полярным вихрем, сместившимся в сторону Восточного полушария — в Сибирь, европейскую часть России, Центральную и Западную Европу.

«Это говорит о том, что в ближайшие четыре-пять дней будет холодно. Холод из Арктики проник очень далеко. Фронтальная зона сейчас проходит южнее Черного моря и по югу Казахстана», — спрогнозировал он.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов отметил, что эта погодная аномалия не отрицает глобального потепления. Он напомнил, что за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в России выросла на 1,2–1,5 градуса.

Ранее климатолог Владимир Рябов предположил, что через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, в случае, если скорость глобального потепления не снизится.