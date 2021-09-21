«Дельта»-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса

«Дельта»-штамм стал в Росcии доминирующим вариантом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«Штамм «дельта» появился в РФ примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту вируса», — сказал Хафизов.

Он отметил что «дельта» вероятно имеет преимущества перед остальными штаммами. Так, более летальный «йота»-штамм, выявленный в России осенью 2020 года, не получил широкого распространения.

Хафизов добавил, что в Южной Америке в настоящее время растет количество случаев заражения «мю-штаммом», однако их доля не превышает нескольких процентов. О том что этот вариант коронавируса более контагиозен, чем «дельта»-штамм пока не приходится, резюмировал он.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «мю»-штамм коронавируса был завезен в Россию