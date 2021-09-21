Треть детских площадок в России признали опасными для детей

Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) осмотрели детские и спортивные площадки в 85 регионах России. Проверки прошли в рамках акции «Безопасный двор», пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Как сообщает издание, всего было проинспектировано 2,1 тыс. объектов в 572 городах. Из них 658 площадок расположены в малых населенных пунктах с численностью населения меньше 50 тыс. человек.

«По итогам проведенных рейдов треть детских и спортивных площадок — 696 объекта, 33% — были признаны как потенциально опасные для детей», — сказано в исследовании.

Общественники указали, что наиболее распространенные проблемы — сломанные скамейки, отсутствие ограждений и сгнившие металлические элементы. Они также обратили внимание на торчащую арматуру, ненадежное крепление конструкций, сломанные качели, посторонние элементы, мусор и аварийные деревья на территории площадок.

В топ-5 регионов, в которых обнаружен наиболее высокий процент площадок, которые представляют опасность для детей, оказались Брянская область (85,7%), Хабаровский край (83,9%), Республика Адыгея (75%), Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области.

Ранее сообщалось, что в РФ запатентовали проект детской площадки в виде российского танка «Армата».