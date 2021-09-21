Почти 70% врачей считают, что власти вредят здравоохранению

Среди врачей из разных регионов России 68,80% считают, что властные структуры наносят урон здравоохранению страны, сообщили «Газете.Ru» по итогам тематического опроса в приложении «Справочник врача» в пресс-службе компании-организатора.

Противоположного мнения придерживаются 7,2% докторов и 6,1% среднего медперсонала. Затруднились ответить на этот вопрос 23,7% и 27,5% медработников соответственно, следует из предоставленных редакции результатов опроса.

В ходе опроса 5242 медика поделились мнением о самых ощутимых, на их взгляд, проблемах в современной российской медицине. Они выделили три главных недостатка вмешательства властей в развитие медицины.

«Это несоответствующая оплата труда при перенагрузках (81,2%), дефицит кадров (77,6% ), факт-переработок как таковых не устраивает 76,6% опрошенных», – заявили «Газете.Ru» исследователи.

По каждому из пунктов негативно высказались более четырех тыс. человек.

Среди респондентов 60% отметили проблему падения доверия и уважения к их труду со стороны населения, 41,6% недовольны увеличением заболеваний из-за невозможности оказать полноценную медпомощь в условиях пандемии коронавируса. Увеличением количества летальных исходов из-за этого недовольны 37,7%. Около 36% специалистов считают, что по своим направлениям в принципе не могут в российских реалиях оказать полноценную помощь больным.

«В опросе участвовали 4606 врачей и 636 представителей среднего медперсонала. Выяснилось, что 16,6% докторов и медсестер считают работу минздрава своего региона совсем несносной, 36,8% – неэффективной, 26,1% выразили нейтральное мнение», – следует из материалов опроса.

Лишь 8,6% оценили действия чиновников позитивно и 1,5% – на отлично.

Менее 1% медработников считают, что никаких проблем в российском здравоохранении нет.

В ноябре прошлого года врачи из разных регионов страны рассказывали о том, почему уходят из системы здравоохранения.