Кардиолог рассказала об универсальном способе лечения гипотонии

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала газете «Вечерняя Москва» о простом и универсальном способе лечения пониженного давления крови.

По ее словам, давление зачастую понимают кофе, однако есть способ проще, который подойдет также людям с непереносимостью этого напитка.

«Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости. Чем больше крови будет в организме, тем выше давление. Можно выпить кофе, но, помимо давления, он еще и пульс поднимет, даст возбудимость», — сказала Маршинцева.

Она отметила, что для нормализации давления остаточно «залпом выпить два стакана воды».

При повышении давления помочь могут мочегонные препараты, продолжила врач. Она посоветовала принять 50 мл крепкого настоя брусники и полежать 15 минут.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения и ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что число гипертоников в мире за последние 30 лет выросло вдвое.