На фестивале воздушных шаров рухнул дирижабль

На фестивале в Сочи один из десяти запущенных воздушных шаров внезапно упал на землю, сообщили в блоге «Метропология» .

«Распластался питерский дирижабль. Но, подогреваемый горелкой изнутри, начал возвращаться к жизни. Да так быстро, что техники еле удерживали огромную конструкцию. Силы были уже на исходе», – рассказали участники фестиваля.

Упавший дирижабль принадлежал команде из Санкт-Петербурга. На фестивале он был единственным аппаратом, предназначенным для свободного парения. Остальные девять шаров страховались с земли тросами, их перемещение на высоте 25-30 метров контролировали технические сотрудники.

В корзинке воздушного шара были люди, в том числе пилот, запускавший горелку под куполом, и видеограф. При падении шара никто не пострадал.

По версии одного из техников, причиной инцидента стало открытие клапана, по словам другого – сильный порыв ветра. Ситуацию спасла журналистка, бросившая блокнот и ухватившая в последний момент трос.

«Я вцепилась в веревку двумя руками: бросив свой блокнот прямо на землю, кинулась выручать из беды мужиков. Мне казалось, еще мгновение, и их могло бы поднять и унести в небо», – поделилась в блоге журналист Светлана Шерстобоева.

Благодаря ей и действиям техников, шар в итоге все же поднялся в небо.