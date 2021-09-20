Милонов признался, что у него нет шансов в боксерском поединке с Джигурдой

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что он не сможет победить шоумена Никиту Джигурду в предстоящем боксерском поединке из-за отсутствия опыта, но не откажется от поединка, потому что не боится и готов «честно огрести».

«Я совершенно прекрасно понимаю, что я не боксер. Я вообще не умею боксировать, но я пойду исключительно потому что я не боюсь. Поверьте, я совершенно трезво оцениваю свои шансы. Человек, который никогда не занимался боксом, не владеет техниками бокса, прекрасно понимает, что нельзя просто выйти и победить. Это невозможно. Главное – это выйти и не умереть. Никита Джигурда 10 лет занимается этими делами. Надо понимать, что если человек на 10 см выше тебя и 10 лет занимается боксом, то понятно, что у тебя нет шансов», — рассказал он.

По словам депутата, он примет участие в поединке, чтобы «победить самого себя».

«Могу сказать, что я никогда в жизни не был на ринге, поэтому если я это сделаю, то только для того, чтобы победить самого себя. Я должен постараться это сделать, я же мужчина. У меня есть только два выхода: пойти и проиграть или испугаться. Я считаю, что, если я себя уважаю, я лучше пойду и огребу хорошенько, но огребу честно. Не испугавшись. Чем если я испугаюсь и сбегу», — пояснил он.

Ранее глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал, что шоумен Никита Джигурда и депутат Госдумы Виталий Милонов выйдут на ринг и будут драться по всем правилам бокса, их главная цель — устроить максимально «хайповый бой». По словам Арутюняна, Джигурда и Милонов проведут три раунда и будут драться в перчатках для смешанных единоборств.