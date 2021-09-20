Появление нового фото Трюдо в чалме обернулось скандалом

Консервативная группа Canadian Proud в преддверии выборов выложила в своем Twitter фотографию премьер-министра Канады Джастина Трюдо в арабском головном уборе и лицом, окрашенным в черный цвет. Как сообщает Daily Mail, это может ухудшить шансы Трюдо выиграть очередные парламентские выборы в стране, начавшиеся 20 сентября.

По данным издания, фотография была сделана в 2001 году, когда будущий премьер-министр работал частным преподавателем в Ванкувере и посетил мероприятие под названием «Арабская ночь». Многие посетители вечеринки пришли в тематической одежде, стилизованный под арабскую и берберскую культуру, в том числе, и Трюдо.

Пользователи социальных сетей возмутилась фотографиями лидера страны, которые они посчитали расистскими.

«Я не консерватор, но каждый раз, когда появляется фотография Джастина Трюдо с блекфейсом (окрашивание белыми людьми лица в черный цвет с юмористическими целями — прим.ред.), я просто не могу понять, как он никогда не привлекался к ответственности своей партией или сторонниками», — сообщил один из юзеров.

До этого в сеть уже попадало видео Трюдо с окрашенным в черный цвет лицом, спровоцировавшее массовую критику премьер-министра. Тогда он принес публичные извинения за свое поведение. Однако недавно опубликованную фотографию он пока никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что в Джастина Трюдо бросили камни после предвыборного митинга.