В МВД рассказали подробности задержания напавшего на пермский вуз

Сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин из первого прибывшего к университету в Перми экипажа ранил и обезвредил стрелявшего, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, Калинин вошел в главный корпус, а его коллега — старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуировать людей. В помещении Калинин увидел вооруженного молодого человека.

«Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь»,— уточнили в ведомстве.

Днем 20 сентября в Перми на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла стрельба. Молодой человек вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах, выпрыгивали из окон. В настоящее время известно о 6 погибших и более чем 20 раненых. СК возбудил уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что нападавший оказал сопротивление при задержании, он был ранен. В настоящее время он находится в больнице.