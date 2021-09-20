В Белоруссии россиянке дали полтора года колонии за клевету на Лукашенко

Белорусский суд назначил наказание россиянке Ирине Викхольм за сообщение в Twitter о ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна. Брест»

«Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ («Клевета на президента РБ») и назначить 1 год и 6 месяцев колонии общего режима», — отмечается в сообщении.

Ранее правозащитный центр сообщал, что Викхольм задержали еще в мае – после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, но известно об этом стало только в сентябре. Все это время она находилась в брестском СИЗО. Женщине грозит до шести лет лишения свободы из-за размещения в своем Twitter публикации, содержащей фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства».

В настоящее время в Белоруссии под домашним арестом находится россиянка Софья Сапега. Ее обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Она была задержана 23 мая вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем при экстренной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, который следовал из Афин в Вильнюс. Инцидент вызвал международный скандал.