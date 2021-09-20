Дружелюбный дельфин умер из-за своего характера

В Корнуолле, в графстве на юго-западе Англии, завелся дружелюбный дельфин. В бухте он плавал вместе с пловцами и каякерами, играл вместе с детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Дельфин относился к распространенному роду афалин. Отдыхающие назвали его Ником. Он стал звездой местных видео. Дельфин приобрел популярность, после того, как были показаны кадры, как он играет с довольными детьми и байдарочниками.

Но специалисты по морским животным предупреждали об опасности. Такое поведение морского млекопитающего является отклонение от нормы. Этот тип называется «социальный одиночка», так как дельфин предпочитал общаться с людьми, а не с другими дельфинами.

Радостная история закончилась трагедией. В сентябре Ник был найден мертвым после того, как его сбила лодка в Ирландии.

Ранее в России осудили бойню дельфинов в Дании. На Фарерских островах в ходе традиционной охоты гриндадрап было убито рекордное количество животных— около 1500 особей.