Названа причина возникновения рака поджелудочной железы

Ученые Техасского университета выяснили, что на возникновение рака поджелудочной железы влияют воспалительные процессы. Об этом сообщает Science.

По данным исследователей, клетки поджелудочной железы умеют восстанавливаться, когда подвергаются воздействию воспалительного процесса. Это помогает органу спасаться от панкреатита, но при этом может стать причиной образования злокачественной опухоли.

Протоонкоген при воспалительных процессах мутирует и защищает ткани от повреждения, но когда воспаление заканчивается, ткани еще долго сохраняют свое защитное поведение. Именно это и активирует пути развития раковых клеток.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что красное мясо приводит к развитию рака толстого кишечника. Как подчеркнул медицинский специалист, к опасным для здоровья продуктам можно отнести свинину, баранину и говядину.

Мясников допустил, что развитию рака кишечника могут способствовать наследственность и язвенный колит.