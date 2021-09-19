Французский телеканал сообщил о задержании россиянина за стрельбу в центре Парижа

Гражданин России был задержан и взят под сражу в Париже за подозрение стрельбу на центральной улице Парижа. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник.

По данным источника, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях. По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали четыре человека.

Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.

В настоявшее время посольство России во Франции проверяет информацию о случившемся.

Ранее стало известно, что в Монреале мужчина днем напал на людей с «острым предметом», как минимум трое получили ранения.