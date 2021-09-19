Кардиолог назвала самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова заявила, что люди с сахарным диабетом и нарушением липидного обмена чаще других подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«Пациенты до 18 лет тоже имеют высокий фактор риска. Также фактором риска является пол. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще», — добавила она.

Ранее врач рассказала о признаках снижения гемоглобина. Член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая подчеркнула, что такие признаки, как головокружения при изменении положении тела и наклонах вперед, слабость, снижение аппетита и работоспособности, утомляемость, могут свидетельствовать о снижении гемоглобина в крови.