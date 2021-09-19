Экс-адвоката Цымбалюк-Романовской избили в Подмосковье

Адвоката Элину Мазур избили в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал 112.

Пострадавшая 55-летняя женщина обратилась за помощью к врачам.

«Врачи диагностировали у Мазур множественные ушибы, кровоподтеки, также женщине выбили передние зубы», — сообщает канал.

После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, а нападавших пока ищут.

Имя Мазур стало широко известно после того, как она защищала пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, а впоследствии из-за возникшего конфликта избила ее во время прямого эфира шоу телеканала НТВ «Новые русские сенсации».

За несколько минут до драки Цымбалюк-Романовская вместе со своим женихом Прохором Шаляпиным в прямом эфире нелестно обсуждали ее бывшую представительницу Мазур. В это время юрист находилась в соседней комнате и смотрела трансляцию происходящего на экране. В ходе программы сама адвокат сообщила, что, согласно ее собственному расследованию, продвижение Цымбалюк-Романовской по карьерной лестнице связано с проводимыми ею закулисными интригами.