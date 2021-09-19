Россиян предупредили о пике активности клещей осенью

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина предупредила, что осенью у клещей наступает второй период активности.

По ее словам, подъем активности клещей начинается с середины августа. В основном это клещи Ixodes, которые переносят энцефалит и боррелиоз – а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак.

«Активность клещей начинается при девяти градусах. От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются», – объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

При этом осенью клещи активны не на всей территории России. Так, второй пик не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Чтобы не подцепить клеща в лесу биолог советует надевать длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой.