В Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался с обрыва

Машина с четырьмя пассажирами упала в обрыв неподалеку от крымского поселка Форос, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по полуострову.

«Оперативно на место были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным МЧС, все, кто находился в автомобиле, «находятся в сознании, живы». При этом в агентстве отметили, что машина сорвалась с высоты порядка 200 метров.

Ранее подобный инцидент произошел в грузинском регионе Аджария, где автомобиль с тремя иностранными туристами упал в овраг, перевернувшись 20 раз. По данным СМИ, в машине находился ребенок, который погиб в результате падения.

До этого в Боливии автобус упал в овраг с высоты 150 метров. Как сообщали СМИ, в результате аварии погибли более 30 человек, еще не менее десяти получили травмы. Причиной трагедии стала ошибка водителя.