В Москве разыграли еще пять квартир среди участников онлайн-голосования

Среди москвичей, проголосовавших на выборах онлайн, разыграли еще пять однокомнатных квартир. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в Москве среди участников онлайн-голосования разыгрываются 100 машин, 21 квартира и денежные сертификаты номиналом 10 тысяч, 25 тысяч и 100 тысяч рублей. Днем ранее уже определили победителей, которые получили 10 квартир.

Онлайн-голосование в Москве будет проходить до 20.00 19 сентября. Голосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые подали заявление на участие в электронном голосовании. Также необходимо, чтобы данные, указанные в заявлении, прошли проверку в ЦИК России и других ведомствах.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.