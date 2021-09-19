Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице нестабильна из-за сезонных причин.

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне в Москве выявили 2 746 случаев заражения COVID-19. В целом больше 2000 зараженных фиксируют трое суток подряд.

В целом по России за прошедший день выявили более 20 тысяч случаев инфицирования. Это максимальный показатель с августа.

По мнению специалистов, активность коронавируса будет наблюдаться до начала зимы.