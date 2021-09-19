Украинец решил сыграть в русскую рулетку и проиграл

Житель Харькова сыграл сам с собой в русскую рулетку, в результате чего был госпитализирован. Для этого он использовал пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы Министерства здравоохранения Украины.

В учреждении заявили, что мужчина не пытался покончить жизнь самоубийством. Он находился в состоянии хмельного опьянения и вдруг решил «поиграть в русскую рулетку».

42-летний украинец в итоге выжил. Он получил ранение правого виска, с которым и попал в больницу.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего его положили в нейрохирургическое отделение больницы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково на похоронах кота один из участников траурной церемонии случайно застрелил хозяина животного.

Трагедии предшествовали посиделки с алкоголем по случаю смерти домашнего питомца. Выпроводив по завершению застолья владельца умершего животного, мужчина решил спрятать в подвал свой обрез охотничьего ружья. В момент, когда хозяин снова решил взять в руки оружие, в дом в нетрезвом состоянии вернулся владелец умершего кота и начал падать на своего приятеля. Тот отшатнулся, случайно нажал на спусковой крючок, после чего его приятель упал замертво.