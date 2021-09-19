В Австралии чайки испортили романтическое видео

Пара влюбленных решили снять видео, наполненное романтикой, на пляже в австралийском городе Дампир, но их планам помешали две чайки. Ролик опубликован в Instagram.

Отдыхавшие на берегу индийского океана Джейс Спайсер и Микита Донован снимали, как они, обнявшись, уходят в закат. Все было хорошо, пока в кадр не влезла чайка — птица принялась кричать, но из-за двухмерности изображения кажется, что это попытка откусить Джейсу голову.

Еще более комичным ролик стал, когда появилась вторая чайка. Она вела себя тихо — просто выразительно посмотрела в камеру.

Чайки нередко становятся героями забавных новостей и веселых роликов.

Ранее газета британская газета The Mirror написала, что опьяневшие после поедания летающих муравьев чайки начали нападать на людей в Ливерпуле.

До этого стало популярным видео, на котором чайка врезается в лицо девушке, катающейся на аттракционах в парке развлечений в американском штате Нью-Джерси.